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เพจดังอักษรย่อ "รู้ทันจีน" แฉ! โรงงานรีไซเคิลขยะทุนจีนบุกเมืองเพชร แต่ประชาพิจารณ์ไม่ผ่าน ชาวบ้านไม่เอา "ชิ่ว"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจ รู้ทันจีน เผยแพร่ข้อมูลระบุว่า มีโครงการก่อสร้าง โรงงานหลอมและรีไซเคิลขยะของกลุ่มทุนจีน ในพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยอ้างว่า โครงการดังกล่าวเข้ามาขอใช้พื้นที่ใกล้ชุมชน จนสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่

ตามข้อมูลที่เพจเผยแพร่ ระบุว่า ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือประชาพิจารณ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่แสดงจุดยืน ไม่เห็นด้วยกับโครงการ เนื่องจากกังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ คุณภาพอากาศ สุขภาพ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน

เพจยังระบุว่า เสียงคัดค้านของประชาชนส่งผลให้การประชาพิจารณ์ครั้งดังกล่าว ไม่ผ่านความเห็นชอบ และเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐรับฟังความคิดเห็นของชุมชนอย่างรอบด้าน ก่อนพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินโครงการ

ภายหลังโพสต์ถูกเผยแพร่ มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนหนึ่งสนับสนุนจุดยืนของชาวบ้าน ขณะที่อีกส่วนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ รวมถึงกระบวนการอนุญาตและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็น ข้อมูลและข้อกล่าวอ้างที่เผยแพร่ผ่านเพจ "รู้ทันจีน" ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ประกอบการ เจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการประชาพิจารณ์และสถานะของโครงการดังกล่าว

#NEWS1 รายงาน