ล่มอีก! ประชุมบอร์ด กสทช.ปมขัดแย้งอำนาจประธานฯ รอลุ้นอีกครั้ง 6 ส.ค.

บอร์ด กทสช. ถกเดือด ปมสถานะประธานฯ ก่อนวอล์กเอาต์ทำองค์ประชุมไม่ครบ นัดประชุมใหม่6 ส.ค. ‘นพ.สรณ’ ยันยังไม่พ้นตำแหน่ง ขอความร่วมมือกรรมการทุกคน เข้าประชุมพิจารณาหลายวาระสำคัญที่ยังคงค้างจำนวนมาก
การประชุม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 5 สิงหาคม 2569 เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยการประชุมเมื่อ 27 กรกฎาคม 2569 องค์ประชุมไม่ครบ
เมื่อเริ่มเปิดประชุม3 กรรมการ กสทช. ประกอบด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต, พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ และ นายศุภัช ศุภัชชลาศัย เดินออกจากห้องประชุม โดยระบุเหตุผลว่า มีบุคคลที่สละสิทธิ์รับตำแหน่งมาร่วมประชุมก่อนที่ประชุมจะรอถึงเวลา10.00 น. ที่ประชุมยังไม่ครบองค์ ประธาน จึงสั่งเลื่อนประชุมเป็น6 สิงหาคม 2569
ศ.ดร.พิรงรอง ยืนยันว่า กรรมการทั้ง3 คน มีเจตนาชัดเจนที่จะเข้าร่วมประชุม เนื่องจากมีวาระสำคัญและเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อภาคการสื่อสารของประเทศ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เพราะเห็นว่า นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ซึ่งเข้าทำหน้าที่ประธานการประชุม เป็นผู้ที่คณะกรรมการสรรหา กสทช. มีมติวินิจฉัยเป็นที่สุดแล้วว่า “สละสิทธิ์” ในการเข้ารับตำแหน่ง กสทช. จึงไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย การประชุมหรือการลงมติใด ๆ ที่มีบุคคลดังกล่าวทำหน้าที่ประธาน จึงมีความเสี่ยงทั้งทางกฎหมายปกครองและกฎหมายอาญา และอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
การที่ นพ.สรณ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ขอเพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่17 ก.ค. พร้อมยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธาน กสทช. ระหว่างรอคำพิพากษา สะท้อนว่าตัวผู้ฟ้องเองก็รับทราบแล้วว่าตามมติคณะกรรมการสรรหา ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ มิฉะนั้นคงไม่จำเป็นต้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
ด้าน พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงรักษาการเลขาธิการ กสทช. แสดงเจตนารมณ์พร้อมเข้าร่วมประชุมกับกรรมการ กสทช. ที่เหลืออีก6 คน เพื่อให้การทำงานเดินหน้าต่อได้ แต่ไม่สามารถร่วมประชุมกับบุคคลที่เห็นว่า ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย โดยมองว่าเป็นความพยายามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กสทช. ที่เหลือ ซึ่งก่อนเริ่มประชุม ทั้ง3
คน พยายามขอให้สำนักงาน กสทช. ชี้แจงและหารือเรื่องนี้ แต่ไม่มีการรับฟังหรือชี้แจงใด ๆ และมีการเปิดประชุมทันที
ศ.ดร.พิรงรอง มองทางออกของปัญหานี้ ว่า ตามมาตรา5 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย จึงหวังว่า จะเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์ เพื่อให้ กสทช. เดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ใช่เพียงประเด็นการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เท่านั้น ซึ่งหากได้รับความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรี ก็พร้อมเดินหน้าประชุมทันที โดยจะยังคงระมัดระวังไม่ดำเนินการใดๆที่อาจขัดต่อกฎหมาย
ด้านนพ.สรณ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการนัดหมายล่วงหน้าเมื่อเปิดประชุมแล้ว รอครบ30 นาที องค์ประชุมยังไม่ครบ จึงต้องเลื่อนประชุมออกไปพร้อมขอความร่วมมือกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ เพราะยังมีวาระสำคัญและเร่งด่วนจำนวนมากที่ต้องพิจารณาซึ่งตามกฎหมาย ตนยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติในฐานะประธาน กสทช.และไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำหน้าที่แทนได้ ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุวาระ หรือ การดำเนินการในฐานะประธาน จึงหวังว่า กรรมการทุกคนจะร่วมกันเข้าประชุมเพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได้
ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา157 นพ.สรณ กล่าวว่า สถานการณ์ยังไม่ไปถึงขั้นนั้น และย้ำด้วยว่า ขอให้ทุกฝ่ายกลับมาทำงานร่วมกัน เพราะกรรมการทุกคน ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่เพื่อประชาชน
ส่วนตนก็จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายต่อไป เมื่อมีข้อยุติทางกฎหมายแล้ว จึงค่อยว่ากันอีกครั้ง