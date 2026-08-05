ตะลึง! คนรุ่นใหม่ร่วมปักหลักค้างคืนหน้าทำเนียบ ค้านยุบธนาคารที่ดินและโฉนดชุมชน

เพจ **พชร คำชำนาญ** เผยแพร่คลิปบรรยากาศการชุมนุมของเครือข่าย **พีมูฟ (P-Move)** บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล พร้อมสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการชุมนุม ซึ่งอธิบายเหตุผลของการปักหลักค้างคืนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนแนวทางการยุบ **สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน** และผลักดันนโยบาย **โฉนดชุมชน** ต่อไป
ตามเนื้อหาในคลิป ผู้ชุมนุมระบุว่า ธนาคารที่ดินเป็นกลไกที่ภาคประชาชนผลักดันมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อช่วยกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยมีบทบาทในการจัดหาที่ดินให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ขณะที่โฉนดชุมชนถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันของชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้ที่ดินถูกซื้อขายหรือกลับเข้าสู่การถือครองของกลุ่มทุน
ผู้ให้สัมภาษณ์ยังกล่าวอ้างว่า รัฐบาลมีแผนยุติหรือยุบการดำเนินงานของธนาคารที่ดินภายในวันที่ **30 กันยายน 2569** ซึ่งสร้างความกังวลให้กับเครือข่ายภาคประชาชน เนื่องจากเห็นว่าเป็นนโยบายที่ต่อสู้ผลักดันมาเป็นเวลานาน และเกี่ยวข้องกับสิทธิในการเข้าถึงที่ดินของประชาชน
นอกจากนี้ ผู้ชุมนุมยังระบุว่า การผลักดันโฉนดชุมชนและธนาคารที่ดินเป็นผลจากการต่อสู้ของภาคประชาชนมายาวนานกว่าทศวรรษ และเห็นว่าทั้งสองกลไกมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดรับข้อเสนอของประชาชนก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของนโยบายดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ชุมนุมประกาศปักหลักชุมนุมบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลจนถึงวันที่ **7 สิงหาคม** และระบุว่า หากยังไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจจากรัฐบาล อาจขยายเวลาการชุมนุมต่อไปจนถึงวันที่ **11 สิงหาคม**
อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องและความคิดเห็นดังกล่าวเป็นมุมมองของผู้ชุมนุมและผู้ให้สัมภาษณ์ในคลิปที่เผยแพร่ผ่านเพจ **พชร คำชำนาญ** ขณะที่รัฐบาลยังอาจมีเหตุผลและคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะต้องติดตามความคืบหน้าจากทุกฝ่ายต่อไป
#NEWS1 รายงาน