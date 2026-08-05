หมอวรงค์ฟาด! เห็นแล้วใช่ไหม ที่เคยเสนอยกเลิกแบงก์พัน วันนี้หายจากระบบ 1.4 แสนล้าน สู่ทุนเทา

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ข้อมูลล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เปิดเผยว่า ธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท รุ่นเก่า 2 รุ่น มูลค่ารวมประมาณ **140,000 ล้านบาท** ไม่หมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบการเงินเป็นเวลานานกว่า 20 ปี สะท้อนว่าปัญหาเงินสดนอกระบบเริ่มเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น
หมอวรงค์ระบุว่า พรรคไทยภักดีเคยเสนอ **นโยบายยกเลิกธนบัตร 1,000 บาท** มาแล้ว แต่ในขณะนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยในปัจจุบัน ทำให้เห็นว่ามีเงินสดจำนวนมหาศาลที่ไม่ไหลกลับเข้าสู่ระบบปกติ จึงมองว่านโยบายดังกล่าวยังมีความจำเป็น
เจ้าตัวยังเสนอว่า รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณายกเลิกการใช้ธนบัตร 1,000 บาทเฉพาะรุ่นเก่าที่เป็นปัญหา เพื่อบังคับให้นำเงินสดกลับเข้าสู่ระบบธนาคาร ซึ่งจะช่วยลดการสะสมเงินสดนอกระบบ และเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสกัดการใช้เงินของธุรกิจสีเทา
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า การที่ธนบัตร 1,000 บาทรุ่นเก่ามูลค่าประมาณ **1.4 แสนล้านบาท** ไม่กลับเข้าสู่ระบบ เป็น **สัญญาณความผิดปกติ** ที่อาจสะท้อนการเก็บเงินสดไว้นอกระบบเศรษฐกิจหรือการหมุนเวียนผ่านธุรกรรมที่ไม่ผ่านสถาบันการเงิน แต่ **ไม่ได้หมายความว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับทุนสีเทา**
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งข้อถกเถียงสำคัญ ว่าประเทศไทยควรเดินหน้านโยบายยกเลิกธนบัตรมูลค่าสูง เพื่อดึงเงินสดกลับเข้าสู่ระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลทางการเงินหรือไม่
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