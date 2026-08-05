หูย! ร้านคาเฟ่เมียนมาที่ภูเก็ต ไปกันยัง? วิว 360 องศา สวยมาก เมนูทุกอย่างเป็นภาษาเมียนมา

เพจ **ภูเก็ตไทม์** เผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับร้านกาแฟแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต โดยระบุว่า ร้านตั้งอยู่บริเวณทางขึ้น **เขาพระใหญ่** และมีจุดเด่นเป็นวิวมุมสูงแบบ **360 องศา** พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ป้ายร้านและเมนูอาหารภายในร้านใช้ **ภาษาเมียนมา** เป็นหลัก จนสร้างความสนใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์
โพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่า **"เปิดได้ยังไง คนไทยอึ้ง! คาเฟ่พม่า วิวสูง 360 องศา ทางขึ้นเขาพระใหญ่ ป้ายร้าน เมนู ทุกอย่างเป็นภาษาเมียนมาร์"** พร้อมติดแฮชแท็ก **#เกาะภูเก็ต #คาเฟ่พม่า #แย่งงานแย่งอาชีพ**
หลังเผยแพร่ มีผู้ใช้งานโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยบางส่วนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า การดำเนินธุรกิจ และการใช้ภาษาเมียนมาร์ภายในร้าน ขณะที่อีกส่วนเห็นว่า หากผู้ประกอบการดำเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับใบอนุญาตครบถ้วน ก็เป็นสิทธิในการประกอบธุรกิจตามกฎหมายไทย
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเพจ **ภูเก็ตไทม์** ยังไม่มีการยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ สัญชาติของเจ้าของกิจการ หรือการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐว่าร้านดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
หากมีการตรวจสอบหรือคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
#NEWS1 รายงาน