โก-ลกดุ! ฟ้าพิโรธ หลังคาโรงรถของรพ.ยังปลิว รถ จยย.เสียหายนับสิบ หลังเหตุฟ้าผ่านักฟุตบอลดับ

เฟซบุ๊ก **Roheemah Suemah** เผยแพร่ภาพและข้อความรายงานความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อช่วงเย็นวันที่ **4 สิงหาคม 2569** โดยระบุว่า นอกจากเหตุฟ้าผ่าที่สนามฟุตบอลซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายแล้ว ยังเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในหลายพื้นที่อีกด้วย
หนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบคือ **โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก** ซึ่งโครงสร้างหลังคาที่จอดรถได้รับความเสียหายจากกระแสลมแรงจนพังถล่มลงมา ทับรถจักรยานยนต์ของประชาชนและบุคลากรที่จอดอยู่ภายในพื้นที่ ส่งผลให้รถได้รับความเสียหายหลายคัน
เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความรุนแรงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ฟ้าผ่าในสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งของอำเภอสุไหงโก-ลก ส่งผลให้มีนักฟุตบอลเสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าตรวจสอบความเสียหาย พร้อมดำเนินการเคลียร์พื้นที่เพื่อความปลอดภัย ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ต่างเรียกร้องให้เพิ่มมาตรการรับมือสภาพอากาศรุนแรง หลังเกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องทั้งฟ้าผ่าและลมพายุในวันเดียวกัน
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