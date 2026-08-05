อุ๊ย! เพจกันจอมพลัง ช่วยสู้โพสต์ภาพปริศนา "หมวด ษร" พร้อมบอก "รอรับชม" ชาวเน็ตจับตาความคืบหน้าคดี "ไอ้ป๋อง"

เพจ กันจอมพลัง ช่วยสู้ โพสต์ภาพบุคคลรายหนึ่ง พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า "ตอนนี้ผมมาเจอหมวด ษร รอรับชมครับ" ทำให้เกิดกระแสจับตาในโลกออนไลน์ว่า อาจมีการเปิดเผยข้อมูลหรือความคืบหน้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคดี "ไอ้ป๋อง" ในเร็ว ๆ นี้
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า บุคคลที่ใช้ชื่อย่อ "หมวด ษร" อาจเป็นตำรวจหรืออดีตตำรวจ และอาจมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคดีที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม
อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นเพียงการคาดเดาของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่เพจ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่า "หมวด ษร" คือใคร หรือเกี่ยวข้องกับคดีในลักษณะใด
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวเป็นตำรวจ อดีตตำรวจ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวอ้างที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยรายละเอียดทั้งหมดคงต้องรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมจากเพจกันจอมพลังในลำดับต่อไป
#NEWS1 รายงาน