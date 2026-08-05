หัวใจน้องทำด้วยอะไร! หนุ่มลั่นขอนอนตรงนี้ มีฝันหยุดแลนด์บริดจ์ นอนบนดิน บนถนน ดีกว่าบ้านล่มสลายล่มจม

เพจ **Namning Apisak** เผยแพร่ข้อความพร้อมภาพบรรยากาศการชุมนุมบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล โดยระบุความตั้งใจของผู้ร่วมชุมนุมที่ปักหลักค้างคืน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนโครงการแลนด์บริดจ์ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ SEC และ EEC
ข้อความในโพสต์ระบุว่า **"นอนตรงนี้ยังมีหวัง มีฝันหยุดแลนด์บริดจ์ SEC - EEC มลพิษ ไม่อยากได้ นอนบนดิน บนถนน เย้ยฟ้า ท้าทาย ดีกว่าบ้าน สวน ทะเล ล่มสลาย...ล่มจม"** พร้อมระบุสถานที่ว่าเป็นบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล
เนื้อหาดังกล่าวสะท้อนมุมมองของผู้ชุมนุมที่แสดงความกังวลว่า โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จึงเลือกปักหลักชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลรับฟังข้อเสนอของภาคประชาชน
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการชุมนุมของเครือข่ายภาคประชาชนที่เดินทางมาจากหลายจังหวัด เพื่อติดตามการเจรจากับรัฐบาลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในที่ดิน โฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน และการคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะติดตามผลอย่างใกล้ชิด และพร้อมยกระดับการเคลื่อนไหวหากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนอง
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและการแสดงออกของผู้โพสต์และผู้ชุมนุมผ่านเพจ **Namning Apisak** ขณะที่รัฐบาลยังคงยืนยันว่า โครงการแลนด์บริดจ์อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด และจะดำเนินการภายใต้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการประเมินผลกระทบตามกฎหมาย
#NEWS1 รายงาน