เพจรีวิวรถงง! พูดถึงรถ จยย.แบรนด์จีน แต่คนไม่ชอบกลับมาด่าคนรีวิว เจ้าของเพจลั่น "ไหว้สวย แต่กูไม่รับ"

เพจ **Race99** เผยแพร่คลิปความยาวกว่า 2 นาทีครึ่ง เปิดเผยบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างเจ้าของเพจกับชายรายหนึ่ง ซึ่งติดต่อเข้ามาขอโทษภายหลังเกิดกรณีวิพากษ์วิจารณ์และใช้ถ้อยคำดูหมิ่นเจ้าของเพจจากการรีวิวรถจักรยานยนต์แบรนด์หนึ่ง
ภายในคลิป เจ้าของเพจตั้งคำถามว่า การที่อีกฝ่ายไม่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อดังกล่าว เหตุใดจึงต้องเข้ามาต่อว่าและโจมตีตัวบุคคล ทั้งที่เนื้อหาเป็นเพียงการรีวิวสินค้า พร้อมระบุว่า คู่กรณีได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจร้านของตนเอง
ด้านชายคู่กรณียอมรับว่า เป็นผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจริง แต่อ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นเพจของร้านหรือธุรกิจ เนื่องจากเห็นโพสต์ผ่านหน้าฟีดเฟซบุ๊ก และเข้าใจว่าเป็นเพียงบัญชีส่วนตัวของเจ้าของเพจ จึงเข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดก่อน
อย่างไรก็ตาม เจ้าของเพจระบุว่า สิ่งที่ติดใจไม่ใช่เพียงการวิจารณ์รถจักรยานยนต์ แต่เป็นการใช้ถ้อยคำที่พาดพิงถึงตัวบุคคล เช่น กล่าวหาว่าเสพยา วิจารณ์รูปลักษณ์ และกล่าวหาว่าอวดรวย ซึ่งมองว่าเป็นการสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ในบทสนทนา ชายคู่กรณีกล่าวขอโทษ พร้อมยอมรับว่าการใช้ถ้อยคำก่อนหน้านี้ไม่เหมาะสม แต่เจ้าของเพจตอบกลับว่า ไม่ขอรับคำขอโทษทางโทรศัพท์ และระบุว่าหากอีกฝ่ายไม่สามารถเข้ามาพบเพื่อพูดคุย ก็พร้อมให้เรื่องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแทน
เจ้าของเพจยังกล่าวว่า การรีวิวรถจักรยานยนต์เป็นหน้าที่และอาชีพของตนในฐานะผู้ทำคอนเทนต์ด้านยานยนต์และผู้ร่วมงานกับบริษัทผู้ผลิต การที่ผู้ชมไม่ชอบรถรุ่นใดสามารถแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่ควรลุกลามไปสู่การด่าทอ กล่าวหาหรือโจมตีตัวบุคคล เพราะเป็นคนละประเด็นกับการวิจารณ์ตัวสินค้า
คลิปดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับการแยกแยะระหว่างการวิจารณ์สินค้าและการโจมตีบุคคล ขณะที่บางส่วนมองว่า หากเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
#NEWS1 รายงาน