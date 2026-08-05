นครบาลต้องสอบด่วน! รถกู้ภัยจอดเรียง สตาร์ทควันท่วม เปิดไฟฉุกเฉิน หน้ามวลชนที่นอนหน้าทำเนียบค้านแลนด์บริดจ์

เฟซบุ๊ก **พงศ์ธร ตั้งบวรไพศาล** เผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่า **"นี่สินะผลลัพธ์ของภาษีที่เราเสียไป"** โดยเป็นภาพเหตุการณ์บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีกลุ่มผู้ชุมนุมจาก **SEC WATCH** ปักหลักค้างคืนเพื่อคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ในคลิป ผู้บันทึกเหตุการณ์ตั้งข้อสังเกตว่า มีรถของเจ้าหน้าที่หลายคันจอดเรียงบริเวณหน้ากลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ เปิดไฟฉุกเฉิน และมีควันจากท่อไอเสียออกมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งคำถามว่า เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่ และมีวัตถุประสงค์ใดในการดำเนินการดังกล่าว
ผู้บันทึกคลิปยังระบุว่า กลุ่มผู้ชุมนุมใช้สิทธิในการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ ไม่มีการใช้อาวุธหรือความรุนแรง และเพียงจัดเวทีปราศรัยเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลรับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ จึงเห็นว่าไม่ควรมีการปฏิบัติที่อาจสร้างความเดือดร้อนหรือกดดันผู้ชุมนุม
นอกจากนี้ ผู้บันทึกยังกล่าวอ้างว่า ขณะเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่บางส่วนขึ้นไปอยู่บนรถ ขณะที่รถยังติดเครื่องยนต์ไว้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ชุมนุมที่ปักหลักพักค้างคืนอยู่ในบริเวณดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ **ยังไม่มีคำชี้แจงจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** ถึงเหตุผลของการจอดรถและติดเครื่องยนต์ตามที่ปรากฏในคลิป รวมถึงยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาตามที่ผู้โพสต์ตั้งข้อสังเกต
#NEWS1 รายงาน