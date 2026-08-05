เพจกันจอมพลัง ช่วยสู้ โพสต์ถามเดือด! ภาษีคนไทยใช้เลี้ยงนักโทษประหาร ปีละ 11 ล้าน 20 ปี 236 ล้าน เพื่ออะไร?

เพจ **กันจอมพลัง ช่วยสู้** โพสต์ข้อความตั้งคำถามเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ดูแลผู้ต้องขังที่ถูกพิพากษาประหารชีวิต โดยระบุข้อมูลว่า ปัจจุบันมีนักโทษประหารประมาณ **500 คน** และรัฐต้องใช้งบประมาณดูแลผู้ต้องขังเฉลี่ย **23,657 บาทต่อคนต่อปี** คิดเป็นงบประมาณรวมประมาณ **11,828,500 บาทต่อปี**
เพจยังคำนวณต่อว่า หากผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวยังคงถูกคุมขังเป็นระยะเวลา **20 ปี** จะใช้งบประมาณรวมประมาณ **236,570,000 บาท** พร้อมตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของภาครัฐ
นอกจากนี้ แอดมินเพจยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เหตุใดผู้ที่ก่อเหตุจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตจึงยังมีโอกาสใช้ชีวิตต่อไป ขณะที่ผู้เสียชีวิตไม่มีโอกาสกลับมามีชีวิตอีก พร้อมตั้งคำถามเชิงสังคมถึงความเหมาะสมของกระบวนการลงโทษและการใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนในลักษณะดังกล่าว
ประเด็นดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการถกเถียงในโลกออนไลน์ โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับการตั้งคำถามเรื่องภาระงบประมาณของรัฐ และผู้ที่เห็นว่าการดูแลผู้ต้องขังเป็นหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย รวมถึงชี้ว่าผู้ต้องขังประหารจำนวนมากยังอยู่ระหว่างกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษ การใช้สิทธิทางกฎหมาย หรือรอการดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ ตัวเลขและความคิดเห็นดังกล่าวเป็นข้อมูลและมุมมองที่เผยแพร่ผ่านเพจ **กันจอมพลัง ช่วยสู้** ซึ่งได้จุดกระแสให้สังคมหันมาถกเถียงถึงนโยบายการลงโทษประหารชีวิต ภาระงบประมาณของรัฐ และความเหมาะสมของระบบยุติธรรมในประเทศไทย
#NEWS1 รายงาน