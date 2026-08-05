เพจดังแฉ! อธิการบดีแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยดังไป MOU จีนเทา สวมสิทธิ์ออกวีซ่าเท็จ

เพจ **สื่อเถื่อน** เผยแพร่ข้อความกล่าวอ้างถึงความผิดปกติภายในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง โดยอ้างว่ามีบุคคลในกลุ่มผู้รักษาการอธิการบดี ถูกตั้งข้อสงสัยว่าแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยไปลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกลุ่มทุนจากประเทศจีน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจตามขั้นตอน
ตามข้อมูลที่เพจเผยแพร่ ระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนข้ามชาติ และอาจเชื่อมโยงกับการนำชื่อมหาวิทยาลัยไปใช้เป็นช่องทางสนับสนุนการออกเอกสารเพื่อขอวีซ่านักศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ โดยมีข้อสงสัยว่าอาจมีการสวมสิทธิ์หรือใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการดำเนินการ ซึ่งอ้างว่ามีผู้เกี่ยวข้องจำนวนหลายร้อยราย
เพจยังระบุว่า มีบุคลากรระดับสภามหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องบางส่วนได้ออกมาแสดงความกังวล พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส รวมถึงตรวจสอบกระบวนการทำ MOU และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติ ว่าเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังเป็น **ข้อกล่าวหาที่เผยแพร่ผ่านเพจ "สื่อเถื่อน"** และยังไม่ปรากฏคำชี้แจงจากมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ถูกพาดพิง รวมถึงยังไม่มีผลการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐที่ยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าว
หากมีคำชี้แจงจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ หรือผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
#NEWS1 รายงาน