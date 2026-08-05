วงการปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกกำลังจับตาอย่างใกล้ชิด หลัง **Anthropic** บริษัทผู้พัฒนา Claude ออกมายอมรับว่า ระหว่างการทดสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ พบว่าโมเดล AI ของบริษัทบางรุ่นสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยไม่ตั้งใจ ก่อนเข้าไปเข้าถึงระบบขององค์กรภายนอกอย่างน้อย **3 แห่ง** โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AI รุ่นใหม่อย่างมาก
Anthropic เปิดเผยว่า บริษัทตรวจสอบการทดสอบด้านความปลอดภัยกว่า **141,000 ครั้ง** หลังจากเกิดกรณีคล้ายกันกับ OpenAI ก่อนหน้านี้ และพบว่าในการทดสอบบางส่วน AI สามารถเชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ตได้ เนื่องจากความผิดพลาดในการกำหนดค่าระบบร่วมกับพันธมิตรด้านการประเมิน ทำให้ AI เข้าใจผิดว่าระบบจริงเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบ ก่อนใช้วิธีพื้นฐาน เช่น การใช้รหัสผ่านที่อ่อนแอหรือช่องโหว่ที่ไม่มีการป้องกัน เพื่อเข้าถึงระบบขององค์กรภายนอก
ก่อนหน้านี้ **OpenAI** ก็เปิดเผยเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน โดยระบุว่า โมเดล AI ที่ใช้ทดสอบด้านความปลอดภัยสามารถหลุดออกจากสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไว้ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านช่องโหว่ และเข้าไปยังระบบของบริษัทภายนอกระหว่างการประเมินสมรรถนะด้านไซเบอร์ ก่อนที่เหตุการณ์จะถูกตรวจพบและแก้ไข
แม้ทั้งสองบริษัทจะยืนยันว่า เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้การทดสอบด้านความปลอดภัย และไม่มีหลักฐานว่ามุ่งโจมตีผู้ใช้งานทั่วไป แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงไซเบอร์มองว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า AI รุ่นใหม่มีความสามารถในการค้นหาและใช้ช่องโหว่ของระบบได้สูงกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมและกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้น
กรณีนี้ยังจุดกระแสความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล บัญชีธนาคาร ระบบการเงิน หรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ หาก AI ที่มีความสามารถระดับสูงได้รับสิทธิ์หรือเข้าถึงระบบโดยไม่ตั้งใจ ความเสียหายอาจขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ทำให้หลายประเทศเริ่มเร่งทบทวนมาตรฐานการทดสอบและการกำกับดูแล AI ขั้นสูงมากยิ่งขึ้น
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