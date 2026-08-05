อุ๊ย! เพจ SEC WATCH ซัดเดือด โพสต์ "ภูมิใจไทย = ภูมิใจจีน"

เพจ **SEC WATCH** เผยแพร่ข้อความเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเสวนา ภายใต้หัวข้อ **"รัฐบาลที่ไม่อาจไว้วางใจ : ภูมิใจไทย = ภูมิใจจีน"** พร้อมวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินนโยบายของรัฐบาล โดยตั้งข้อกล่าวหาว่า รัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายที่อาจกระทบต่ออธิปไตยของประเทศ และเปิดโอกาสให้จีนมีอิทธิพลต่อประเทศไทยมากขึ้น
ในโพสต์ระบุว่า รัฐบาลไม่ได้เพียงผิดคำมั่นต่อกลุ่มผู้คัดค้านกฎหมาย SEC เท่านั้น แต่ยังถูกกล่าวหาว่ากำลัง "เบี้ยวต่ออธิปไตยของประเทศ" พร้อมเชิญชวนประชาชนติดตามการเสวนาในประเด็นที่ระบุว่าเป็น "การสูญเสียอธิปไตยครั้งสำคัญของประเทศ"
การเสวนาครั้งดังกล่าวมี **นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล** จาก SEC WATCH และ **ดร.สมนึก จงมีวศิน** จาก EEC WATCH ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ **4 สิงหาคม 2569** เวลา **19.00 น.** บริเวณ **ประตู 2 ทำเนียบรัฐบาล**
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวยังติดแฮชแท็ก **#หยุดกฎหมายSEC #หยุดกฎหมายขายแผ่นดินให้ต่างชาติ #StopLandBridge #StopSEC #SEC #แลนด์บริดจ์** เพื่อรณรงค์คัดค้านร่างกฎหมายและโครงการที่กลุ่มผู้จัดเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็น **จุดยืนและความคิดเห็นของผู้จัดกิจกรรมและเพจ SEC WATCH** ซึ่งเป็นการแสดงความเห็นทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีคำชี้แจงหรือเหตุผลในอีกมุมหนึ่งต่อประเด็นดังกล่าว
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