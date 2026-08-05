David William ฟาดแอนดรูว์! ฝรั่งใจเขมรหงายเงิบ ประกาศให้โลกรู้ว่าเอ็งขี้"เxือก"

David William อินฟลูเอนเซอร์ชาวต่างชาติ โพสต์คลิปผ่านโซเชียลมีเดีย วิจารณ์การทำหน้าที่ของ ทอม แอนดรูว์ (Tom Andrews) ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา โดยระบุว่า ผู้รายงานพิเศษควรยึดหลักความเป็นกลาง ข้อเท็จจริง และความจริง แต่การแถลงข่าวล่าสุดที่กรุงพนมเปญกลับสะท้อนข้อมูลเพียงด้านเดียว จนตั้งคำถามถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
David William ระบุว่า การแถลงข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่รายงานจะถูกเสนอและผ่านกระบวนการของ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลกับฝ่ายไทยอย่างครบถ้วน แต่กลับออกมาแถลงต่อสาธารณะในประเด็นที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งสร้างความเข้าใจว่าเป็นจุดยืนของสหประชาชาติ ทั้งที่ยังไม่ใช่มติของคณะมนตรีฯ
นอกจากนี้ David William ยังวิจารณ์ว่า ผู้รายงานพิเศษมุ่งนำเสนอความเดือดร้อนของฝ่ายกัมพูชา แต่ไม่ได้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนไทย ซึ่งมีทั้งผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ ประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ และความเสียหายต่อบ้านเรือน โรงเรียน และโรงพยาบาล พร้อมยืนยันว่า หากนำเสนอข้อมูลเพียงครึ่งเดียว ย่อมไม่สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมดของสถานการณ์
ในคลิปยังกล่าวถึงกรณีที่ทอม แอนดรูว์ เรียกร้องให้ชาวกัมพูชาที่พลัดถิ่นสามารถกลับสู่พื้นที่เดิม โดย David William เห็นว่า สิ่งที่เจ้าหน้าที่ไทยดำเนินการเป็นการรักษาความมั่นคงในเขตอธิปไตยของไทย และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาการหยุดยิง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก
ช่วงท้าย David William ระบุว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสหประชาชาติควรยึดหลักความเป็นกลาง ตรวจสอบข้อมูลจากทุกฝ่าย และปฏิบัติตามกระบวนการของสหประชาชาติอย่างเคร่งครัด เพราะหากข้ามขั้นตอนหรือแสดงความเห็นที่ถูกมองว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์การสหประชาชาติเอง
พร้อมย้ำว่า ประเทศไทยยังคงยืนหยัดบนหลักสันติภาพ เคารพกฎหมายระหว่างประเทศ ปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ และเรียกร้องให้ประชาคมโลกพิจารณาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน ไม่ใช่อาศัยข้อมูลเพียงด้านเดียวในการตัดสินสถานการณ์
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