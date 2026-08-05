อ้าว โป๊ะแตก! "แอนดรูว์" จอมเxือก? UN ส่งไปเก็บข้อมูลสิทธิมนุษยชนกัมพูชา แต่กลับแถลงกดดันไทยปมเขตแดน ทั้งที่ยังไม่ใช่ความเห็นของ UN

บทบาทของ **ทอม แอนดรูว์ (Tom Andrews)** ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา กำลังกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทย หลังเจ้าตัวจัดแถลงข่าวที่กรุงพนมเปญ พร้อมเรียกร้องให้ไทยและกัมพูชาร่วมกันดำเนินการเพื่อให้ชาวกัมพูชาที่พลัดถิ่นจากเหตุปะทะชายแดนสามารถกลับไปยังพื้นที่เดิมได้ รวมถึงกล่าวถึงพื้นที่ **บ้านหนองจาน** ซึ่งไทยถือเป็นประเด็นอ่อนไหวด้านอธิปไตยและความมั่นคง
ด้าน **นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว** ระบุว่า การดำเนินการของผู้รายงานพิเศษควรเป็นไปตามขั้นตอนของสหประชาชาติ โดยต้องรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน ก่อนจัดทำรายงานเสนอ **คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council)** ไม่ใช่นำสาระสำคัญของรายงานออกมาแถลงต่อสื่อในลักษณะที่อาจถูกตีความว่าเป็นจุดยืนขององค์การสหประชาชาติ ทั้งที่รายงานดังกล่าวยังไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะมนตรีฯ
นายสีหศักดิ์ยังเห็นว่า ผู้รายงานพิเศษควรวางตัวเป็นกลางและนำเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน ไม่ควรละเลยข้อเท็จจริงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อโรงพยาบาล โรงเรียน และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงจุดยืนของฝ่ายไทยที่ยืนยันว่าเหตุการณ์ความรุนแรงไม่ได้เริ่มต้นจากฝ่ายไทย
ขณะที่ **ดร.ปณิธาน วัฒนายากร** นักวิชาการด้านความมั่นคง ให้ความเห็นว่า หากผู้รายงานพิเศษนำข้อมูลในรายงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไปแถลงต่อสาธารณะ อาจไม่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของสหประชาชาติ พร้อมเสนอให้ไทยใช้กลไกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงข้อมูลของไทยอย่างเป็นระบบ
อย่างไรก็ตาม ในการแถลงที่กรุงพนมเปญ **ทอม แอนดรูว์** ยืนยันว่า บุคคลที่พลัดถิ่นจากความขัดแย้งมีสิทธิกลับภูมิลำเนาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และเรียกร้องให้ไทยกับกัมพูชาร่วมมือกันอำนวยความสะดวกในการส่งประชาชนกลับพื้นที่เดิม ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเสนอของเขาภายใต้ภารกิจผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นข้อถกเถียงว่า ผู้รายงานพิเศษควรจำกัดบทบาทอยู่ในกรอบการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน หรือควรหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นที่อาจถูกตีความว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทด้านอธิปไตยและเขตแดนระหว่างรัฐ ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังมีความอ่อนไหวอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ไทย–กัมพูชา
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