CLICX สยบดรามา กู้แล้วบิด ขู่เบี้ยวหนี้เจอดำเนินคดี!

CLICX ธนาคารไร้สาขา ชี้แจงดรามาการปล่อยเงินกู้ จนเกิดกระแส “สายบิด” ยืนยันดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ไม่ลดมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ ไม่สนับสนุนการก่อหนี้เกินตัวหรือการทุจริต
ธนาคารคลิกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ CLICX ชี้แจงกรณีที่มีผู้โพสต์ในโลกออนไลน์ชวนกันเบี้ยวหนี้ และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้บริการ,การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร โดยยืนยันว่า CLICX ไม่สนับสนุนการนำสินเชื่อไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในการชำระหนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อประวัติสินเชื่อและโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินในอนาคต หากพบการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ การใช้เอกสารไม่ถูกต้อง หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริต ธนาคารจะดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
CLICX เกิดจากความร่วมมือของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมีเจตนารมณ์เพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบอย่างทั่วถึง ในฐานะธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และดำเนินงานตามมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง
ธนาคาร มุ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพในการชำระหนี้ แต่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อผ่านช่องทางเดิม โดยใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่หลากหลายประกอบการพิจารณาสินเชื่อรูปแบบใหม่ ภายใต้หลักการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับวงเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาสินเชื่อไม่ได้อาศัยข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาจากข้อมูลหลายด้านประกอบกัน รวมทั้งหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร พร้อมติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง และทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยขอย้ำว่า ความสะดวกและรวดเร็วของช่องทางดิจิทัล ไม่ได้หมายความว่า ผู้สมัครทุกรายจะได้รับอนุมัติ หรือ มีการลดมาตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อ
ส่วนกรณีระบบล่าช้า CLICX ขออภัยในความไม่สะดวก โดยระบุว่า มีจำนวนผู้เข้าใช้งานพร้อมกันมากกว่าที่คาด ทำให้ระบบล่าช้าและจำเป็นต้องปิดรับสมัครสินเชื่อเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้การพิจารณาและการแจ้งผลสินเชื่อบางรายการใช้เวลานานกว่าปกติ ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้กระบวนการพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ภายใต้มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อที่รอบคอบและรับผิดชอบ