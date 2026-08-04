มวลชนพลังชาวใต้ SEC Watch มาตามนัด ปกป้องแผ่นดินเกิดจาก SEC–แลนด์บริดจ์ แถลงรัฐบาลเบี้ยว MOU

เครือข่ายศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC Watch) ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 ระบุว่า รัฐบาลยังไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความไม่ปกติในการบริหารราชการ และความไม่ชัดเจนในการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) และโครงการแลนด์บริดจ์
SEC Watch ระบุว่า แม้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยยืนยันว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้เจรจา แต่หลังจากนั้นกลับไม่ปรากฏการดำเนินการตามสาระสำคัญของข้อตกลง ทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการตามที่ตกลงไว้ และการทบทวนโครงการตามข้อเรียกร้องของภาคประชาชน ทำให้เครือข่ายตั้งคำถามว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบกับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจริงหรือไม่
แถลงการณ์ยังตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า หากรัฐบาลไม่ดำเนินการตามข้อตกลงที่รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนาม ย่อมสะท้อนถึงปัญหาในการบริหารและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผู้ที่ร่วมลงนาม รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในวันดังกล่าว
นอกจากนี้ SEC Watch ยังวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล โดยเห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ก่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อให้การใช้งบประมาณของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน มากกว่าการเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างโดยยังไม่มีภาพรวมการพัฒนาที่ชัดเจน
ท้ายแถลงการณ์ เครือข่าย SEC Watch ยืนยันว่าจะปักหลักชุมนุมบริเวณหน้าประตู 2 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรอคำตอบจากรัฐบาล และเรียกร้องให้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้กับภาคประชาชน
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