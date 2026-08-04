ด่วน! มูลนิธิยามฯ อัปเดต พยานหลักฐานคดีแตงโม จาก 1,200 หน้าเป็นกว่า 2,000 หน้า จ่อส่งถึงมือ DSI

เพจ **มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน** เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำสรุปพยานหลักฐานในคดีการเสียชีวิตของ **แตงโม นิดา** โดยระบุว่า ทีมกฎหมายของมูลนิธิ ซึ่งมี **อาจารย์คมสัน โพธิ์คง** ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ยังคงเร่งรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้เอกสารมีความรอบคอบและรัดกุมที่สุดก่อนส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
อาจารย์คมสัน ระบุว่า เดิมเอกสารสรุปพยานหลักฐานมีความยาวประมาณ **1,200 หน้า** แต่จากการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ล่าสุดเอกสารได้ขยายเป็น **กว่า 2,000 หน้า** เนื่องจากทีมงานต้องการเก็บทุกรายละเอียดที่เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ DSI
ทั้งนี้ ทีมกฎหมายยืนยันว่า การจัดทำเอกสารไม่ได้เร่งรีบ แต่ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ความครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้อย่างรอบด้าน โดยระบุว่าขณะนี้การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย และคาดว่าจะสามารถส่งเอกสารให้ DSI ได้ในเร็ว ๆ นี้
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้คดีแตงโมกลับมาได้รับความสนใจจากสังคมอีกครั้ง โดยหลายฝ่ายจับตาว่า หลัง DSI ได้รับเอกสารพยานหลักฐานฉบับสมบูรณ์แล้ว จะมีการพิจารณาดำเนินการหรือมีความคืบหน้าในคดีอย่างไรต่อไป
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