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พี่ใหญ่ V10 โต้สวน เคยซ่อม Rare Item รุ่นนี้มาแล้ว บอกเลยอะไหล่ไม่ได้ "RARE" อย่างที่เป็นข่าว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากกรณีชายหัวร้อนก่อเหตุทำลายกระจกรถยนต์หรู หลังไม่พอใจเสียงแตร จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า รถคันดังกล่าวเป็นรถ **Rare Item** มีมูลค่าหลายล้านบาท และอาจมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูง เนื่องจากอะไหล่หายากนั้น ล่าสุด **พี่ใหญ่ V10** ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์หรู ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเพจของตนเอง โดยยืนยันว่าเคยซ่อมรถรุ่นเดียวกันมาแล้ว และมองว่าประเด็นเรื่องอะไหล่ถูกพูดเกินความเป็นจริง

พี่ใหญ่ V10 ระบุว่า แม้รถรุ่นดังกล่าวจะเป็นรุ่นพิเศษหรือผลิตจำนวนจำกัด แต่ในทางปฏิบัติยังสามารถจัดหาอะไหล่ได้ ไม่ได้เป็น "Rare" จนซ่อมไม่ได้อย่างที่หลายคนเข้าใจ โดยเฉพาะอู่ที่มีประสบการณ์และเครือข่ายการจัดหาอะไหล่สำหรับรถยุโรปโดยตรง จึงไม่ควรสร้างความตื่นตระหนกว่าหากเกิดความเสียหายแล้วจะไม่สามารถซ่อมได้

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในวงการรถยนต์มองว่า แม้อะไหล่จะหาได้ แต่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถหรูยังขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ได้รับความเสียหาย หากเป็นชิ้นส่วนเฉพาะรุ่น กระจก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบช่วยขับ อาจมีต้นทุนสูงกว่ารถยนต์ทั่วไปหลายเท่าตัว อีกทั้งหากต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ ก็อาจใช้เวลารอหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

กรณีดังกล่าวยังสะท้อนปัญหาความรุนแรงบนท้องถนน ซึ่งเริ่มต้นจากเหตุเพียงเล็กน้อยอย่างการบีบแตรเตือน แต่กลับบานปลายจนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านบาท และอาจนำไปสู่การดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา หากศาลพิจารณาว่ามีการทำลายทรัพย์สินโดยเจตนา

#NEWS1 รายงาน