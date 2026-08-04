ก็ยังมีข่าวดีๆ รอบนี้มีปาฏิหาริย์! เพจดังภูเก็ตอัปเดต พบน้องกัปตันแล้ว หลังหายไปหนึ่งวันหนึ่งคืน ยายน้ำตาซึม ขอบคุณโซเชียล

เพจ **Phuket Times ภูเก็ตไทม์** รายงานข่าวดีว่า เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถพบน้องกัปตัน เด็กที่หายตัวไปนานกว่า 1 วัน 1 คืน ได้อย่างปลอดภัยแล้ว โดยพบตัวอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองภูเก็ต หลังมีการระดมกำลังค้นหาและเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
ภายหลังพบตัวน้องกัปตัน คุณยายของเด็กได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือ โดยเฉพาะประชาชนที่ช่วยแชร์ข้อมูล แจ้งเบาะแสผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกติดตามค้นหาจนสามารถพบน้องได้อย่างปลอดภัย
กระแสการแชร์ข้อมูลของประชาชนในโลกออนไลน์มีส่วนสำคัญในการกระจายข่าวการสูญหาย ทำให้มีผู้พบเห็นและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ จนนำไปสู่การค้นพบตัวเด็กในที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงพลังของสังคมออนไลน์ที่สามารถเป็นอีกแรงสำคัญในการช่วยเหลือผู้สูญหายได้ เมื่อมีการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
เบื้องต้น ยังไม่มีรายงานว่าพบน้องได้รับบาดเจ็บร้ายแรง ขณะที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบถามรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงของการหายตัวไป เพื่อให้ทราบสาเหตุและลำดับเหตุการณ์อย่างชัดเจนต่อไป
#NEWS1 รายงาน