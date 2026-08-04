ชื่นมื่นที่กบินทร์! ทั้งผู้ว่าฯ ทั้ง สส. ร่วมงานศิลาฤกษ์โรงงานรีไซเคิลจีน ท่ามกลางกระแสน้ำปนเปื้อนสารพิษอันดับต้นๆ

เพจ **รู้ทันจีน** เผยแพร่ภาพและข้อความระบุว่า มีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการโรงงานรีไซเคิลของนักลงทุนจีนในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีบุคคลสำคัญในพื้นที่เข้าร่วมงาน ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้เกี่ยวข้อง ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาชนที่ยังคงกังวลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เพจดังกล่าวตั้งข้อสังเกตว่า จังหวัดปราจีนบุรีกำลังเผชิญปัญหาหลายด้าน ทั้งกรณีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม การขยายตัวของโรงงานรีไซเคิลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีน รวมถึงข้อร้องเรียนเรื่องผลกระทบต่อแหล่งน้ำและพื้นที่เกษตร ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนในพื้นที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง
ที่ผ่านมา จังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีและศรีมหาโพธิ มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม และการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่หลายเครือข่ายภาคประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงการอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรอบด้าน ก่อนอนุญาตให้ดำเนินกิจการ
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐยืนยันว่าโครงการโรงงานรีไซเคิลที่จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ดังกล่าว มีการกระทำผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดมลพิษแต่อย่างใด ขณะที่ภาคประชาชนยังคงเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ และกระบวนการอนุญาตอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่
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