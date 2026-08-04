น้ำมันโลกดิ่ง! กบน.ปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมัน พยุงราคาหน้าปั๊ม

ราคาน้ำมันโลกดิ่งแรง คลายกังวลสงคราม ขณะที่ กบน.เพิ่มเงินนำส่ง และลดชดเชยเงินกองทุน น้ำมัน มีผล 4 ส.ค.
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ออกประกาศฉบับที่ 125 เรื่อง “การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง” โดยเพิ่มเงินส่งเข้ากองทุนสำหรับเบนซิน และ ลดชดเชยสำหรับแก๊สโซฮอล์และดีเซล มีผลตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2569
กบน.ใช้จังหวะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกอ่อนตัวลง ปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและพยุงราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ ขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุด(2 ส.ค.ประกาศสัปดาห์ละครั้ง ทุกวันอาทิตย์) ยังติดลบ 69,782 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน ติดลบ 30,329 ล้านบาท, บัญชี LPG ติดลบ 39,453 ล้านบาท ซึ่งกองทุนน้ำมัน ยังทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานในประเทศ และสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ
สำหรับความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันตลาดโลก สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 4.33 ดอลลาร์(5.11%) อยู่ที่ 80.34 ดอลลาร์/บาร์เรล ,สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ร่วง 4.16 ดอลลาร์ (4.73%) อยู่ที่ 83.77 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับท่าที ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ที่ประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่าน หลังจากอิหร่านและประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลาง ร้องขอให้สหรัฐฯ ชะลอการโจมตีออกไป เนื่องจากได้บรรลุข้อตกลงในหลักการแล้ว โดยข้อตกลง ประกอบด้วย การเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันที อย่างสมบูรณ์ และโดยสิ้นเชิง รวมทั้งการยุติภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน
นักลงทุน มองว่า ความเคลื่อนไหวนี้ อาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และจะทำให้อุปทานน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย ประกอบกับ มติที่ประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และพันธมิตร หรือโอเปกพลัส เมื่อ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนก.ย. หลังจากมีมติเพิ่มกำลังกรผลิตน้ำมัน 188,000 บาร์เรลต่อวันเช่นกันในเดือนส.ค.,ก.ค.และมิ.ย.