กมธ.งบฯ ซัดตรง! พาณิชย์จัดอีเวนท์ติดแอร์-เข้าห้าง ผู้ค้ารายย่อยพัง ชุมชนท้องถิ่นอยู่กันยังไง

นายณรงเดช กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 อภิปรายตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ โดยเห็นว่าควรทบทวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าในรูปแบบอีเวนท์ขนาดใหญ่ ทั้งการจัดงานในเต็นท์ติดเครื่องปรับอากาศและการจัดกิจกรรมภายในห้างสรรพสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่มากกว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
นายณรงเดช ระบุว่า แม้อีเวนท์ลักษณะดังกล่าวจะช่วยสร้างความคึกคักและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่หลากหลาย แต่ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดขนาดเล็ก กลับทำให้ร้านค้าประจำและผู้ประกอบการในพื้นที่สูญเสียรายได้ เพราะผู้บริโภคหันไปจับจ่ายภายในงานอีเวนท์แทน
พร้อมกันนี้ ยังตั้งคำถามว่า การนำผู้ค้าจากภายนอกเข้ามาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมในห้างสรรพสินค้า เป็นการดึงกำลังซื้อออกจากชุมชน และกระทบต่อเศรษฐกิจของผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เสียภาษีและดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอด
นายณรงเดช ยังเห็นว่า กระทรวงพาณิชย์ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างตัวเลขผู้เข้าร่วมงานหรือความคึกคักในระยะสั้น แต่ควรหันไปให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะการกำกับดูแลราคาสินค้า และการสร้างระบบที่ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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