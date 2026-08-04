อ้าวไหงทำงั้น! อรรถวิชช์แฉ ไหนรบ.ว่าเอาค่าไฟถนนออกจากบิล แต่ กกพ.ไม่ลดค่าไฟ เสนอให้ประชาชนจ่ายเท่าเดิม
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตั้งคำถามถึงแนวทางกำหนดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หลังรัฐบาลมีนโยบายให้ย้ายภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะ หรือค่าไฟถนน ออกจากบิลค่าไฟของประชาชน โดยให้ภาครัฐเป็นผู้รับภาระแทน คิดเป็นวงเงินประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปี
อรรถวิชช์ ระบุว่า แม้ภาระดังกล่าวจะถูกโอนไปให้รัฐรับผิดชอบ แต่ กกพ.กลับยังเสนออัตราค่าไฟฟ้าไว้ที่ประมาณ 3.95 บาทต่อหน่วย ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราเดิม ทำให้ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดประชาชนจึงยังไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
เจ้าตัวยังวิจารณ์ว่า หากการปรับโครงสร้างต้นทุนไม่ส่งผลให้ค่าไฟของประชาชนลดลง ก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในกระบวนการกำหนดอัตราค่าไฟ พร้อมเสนอว่า ถึงเวลาต้องทบทวนบทบาทของ กกพ. อย่างจริงจัง และถึงขั้นระบุว่า "ควรยุบ กกพ.ได้แล้ว"
ทั้งนี้ ความเห็นของนายอรรถวิชช์เป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและการตั้งข้อสังเกตต่อแนวทางกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า ขณะที่อัตราค่าไฟฟ้าสุดท้ายยังต้องเป็นไปตามประกาศและมติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
#NEWS1 รายงาน