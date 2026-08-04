ถึงคิวระบบเกษตรไทย! อ.วีระสับเละ รัฐสร้างวงจรอุบาทว์ภาคเกษตร ออกแบบชดเชยเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

อาจารย์วีระ ธีรภัทร แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคเกษตรของภาครัฐ โดยวิจารณ์ว่าระบบการช่วยเหลือเกษตรกรในปัจจุบันยังคงวนเวียนอยู่กับการชดเชยและอุดหนุนในรูปแบบเดิม ๆ ซึ่งเปรียบเสมือน "ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ" เพราะใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ไม่สามารถยกระดับคุณภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง
อ.วีระ ระบุว่า ปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เกิดจากการทำงานที่ขาดการบูรณาการของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร แม้จะมีคณะกรรมการระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แต่การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้มาตรการแก้ไขปัญหาไม่สามารถตอบโจทย์เชิงโครงสร้างได้
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตต่อกองทุนและทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรว่า ควรประเมินผลจากความสามารถในการแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้จริง มากกว่าพิจารณาเพียงผลประกอบการของกองทุน พร้อมชี้ว่าหากปัญหาเดิมยังเกิดซ้ำ ทั้งเรื่องผลผลิต ราคาสินค้า การตลาด และหนี้สินของเกษตรกร ย่อมสะท้อนว่าระบบการแก้ปัญหายังไม่เดินมาถูกทาง
อ.วีระ กล่าวทิ้งท้ายว่า ภาคเกษตรมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพียงประมาณ 9% แต่มีแรงงานอยู่ในภาคเกษตรราว 30% ของประเทศ แม้รัฐจะใช้งบประมาณช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาของเกษตรกรกลับยังไม่คลี่คลาย จึงถึงเวลาที่ภาครัฐควรทบทวนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรทั้งระบบ เพื่อยกระดับศักยภาพของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
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