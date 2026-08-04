เวรกรรมติดจรวด! 2 หนุ่มเมาหื่น ฉุดสาวไม่สำเร็จ โร่แจ้งถูกชิงทรัพย์ สาวชี้ตัวรวบคาโรงพัก

เพจ **ชุมชนข่าวขอนแก่น** เปิดเผยความคืบหน้าคดีหญิงวัย 39 ปี ถูกชายวัยรุ่น 2 คน พยายามฉุดลากเข้าไปภายในห้องน้ำตู้ยาม บริเวณบึงสวาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ขณะนั่งพักหลังออกกำลังกาย โดยผู้เสียหายต่อสู้ขัดขืนอย่างสุดกำลัง ก่อนที่เจ้าหน้าที่สายตรวจจะขับรถผ่านมาพบเหตุการณ์ได้ทัน ทำให้ผู้ก่อเหตุพากันหลบหนีเข้าไปในป่า
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุไม่นาน ชายทั้งสองกลับเดินทางไปยังสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความอ้างว่าถูกชิงทรัพย์ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตเห็นว่ารูปพรรณสัณฐานของทั้งคู่คล้ายกับบุคคลที่กำลังถูกติดตามตัวในคดีพยายามก่อเหตุ จึงเชิญตัวไว้ตรวจสอบ พร้อมนำภาพให้ผู้เสียหายยืนยัน
ผลปรากฏว่า ผู้เสียหายสามารถชี้ตัวยืนยันได้ว่า ทั้งสองคือผู้ที่พยายามก่อเหตุ ทำให้ตำรวจควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีทันที
เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองคือชายอายุ 20 ปี และ 21 ปี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้านเพจ **ชุมชนข่าวขอนแก่น** ระบุว่าจะติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีก
#NEWS1 รายงาน
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุไม่นาน ชายทั้งสองกลับเดินทางไปยังสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความอ้างว่าถูกชิงทรัพย์ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตเห็นว่ารูปพรรณสัณฐานของทั้งคู่คล้ายกับบุคคลที่กำลังถูกติดตามตัวในคดีพยายามก่อเหตุ จึงเชิญตัวไว้ตรวจสอบ พร้อมนำภาพให้ผู้เสียหายยืนยัน
ผลปรากฏว่า ผู้เสียหายสามารถชี้ตัวยืนยันได้ว่า ทั้งสองคือผู้ที่พยายามก่อเหตุ ทำให้ตำรวจควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีทันที
เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองคือชายอายุ 20 ปี และ 21 ปี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้านเพจ **ชุมชนข่าวขอนแก่น** ระบุว่าจะติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีก
#NEWS1 รายงาน