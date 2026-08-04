ด่วน! ไทกรโดนฟ้อง หลังแฉดีลคลังน้ำมัน 9 พันล้าน ฝากคนไทยส่งใจเชียร์ พร้อมสู้เพื่อชาติ

นายไทกร พลสุวรรณ เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า ตนถูกฟ้องร้องจากบุคคลรายหนึ่งที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารของบริษัทบางจาก ภายหลังนำเสนอข้อมูลและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาท โดยยืนยันว่าจะต่อสู้คดีต่อไป เพราะเห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ
ไทกรระบุว่า ประเด็นที่ตนตั้งข้อสังเกตคือ ในช่วงปี 2553–2554 คลังน้ำมันแห่งเดียวกันเคยเสนอขายให้บริษัทบางจากในราคาประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่บริษัทไม่ได้ซื้อ ก่อนที่ทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกขายให้เอกชนรายอื่นในราคาประมาณ 2,100 ล้านบาท กระทั่งในปี 2568 บริษัทในเครือบางจากกลับเข้าซื้อทรัพย์สินเดียวกันในมูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาท จึงเห็นว่าควรมีคำอธิบายต่อสาธารณะถึงเหตุผลของการตัดสินใจดังกล่าว
เจ้าตัวย้ำว่า ข้อสงสัยดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากตนเพียงคนเดียว แต่ยังมีการนำเสนอโดยสื่อหลายแห่ง รวมถึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกมาตั้งคำถาม และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว
ไทกรกล่าวด้วยว่า การที่ตนออกมาตรวจสอบเรื่องนี้ เนื่องจากมองว่าบางจากมีผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ รวมถึงกองทุนที่ใช้เงินของประชาชน จึงเห็นว่าการใช้เงินจำนวนมากควรสามารถอธิบายต่อสังคมได้อย่างโปร่งใส พร้อมยืนยันว่าจะต่อสู้คดีในชั้นศาล และให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป
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