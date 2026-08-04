น.ศ.สาว เปิดเกมสงครามข่าวสารกับเขมร สปีคอิงลิชรัวๆ ทั้งสุภาพและแหลมคม

นักศึกษาสาวชาวไทยได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ หลังเผยแพร่คลิปวิดีโอภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับประชาคมโลกเกี่ยวกับประเด็นไทย–กัมพูชา โดยย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาให้ต่างชาติ "เลือกข้างประเทศไทย" แต่ต้องการนำเสนออีกหนึ่งมุมมองที่อ้างอิงประวัติศาสตร์ หลักมนุษยธรรม และข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้รับสารได้รับฟังข้อมูลอย่างรอบด้าน
ก่อนเข้าสู่เนื้อหาคลิป เจ้าของผลงานระบุว่าได้รับแรงบันดาลใจจากคำกล่าวของ **พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี** ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (JIC) ที่เคยกล่าวว่า "สงครามยุคนี้ ไม่ได้ตัดสินกันแค่ในสนามรบ แต่ตัดสินกันในสนามข้อมูลข่าวสาร คนที่เล่าเรื่องก่อน มักเป็นคนที่โลกเชื่อก่อน และวันนี้ คนไทยทุกคนสามารถเป็นนักสื่อสารของประเทศได้"
ในคลิปดังกล่าว **นางสาวรินธารทอง ลัทธศักดิ์ศิริ** ซึ่งระบุตัวเองว่าเป็นเยาวชนไทย อธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่า เธอติดตามทั้งแถลงการณ์ของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ และคำชี้แจงของกระทรวงการต่างประเทศของไทย ก่อนตัดสินใจจัดทำคลิปเพื่อถ่ายทอดอีกมุมมองหนึ่งสู่ประชาคมโลก โดยยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้โลกเลือกข้างประเทศไทย แต่หวังให้ข้อมูลอีกด้านที่ตั้งอยู่บนประวัติศาสตร์ หลักมนุษยธรรม และข้อเท็จจริง ได้รับการรับฟังเช่นเดียวกัน
หลังคลิปเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น ชื่นชมการใช้ภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่ว น้ำเสียงสุภาพ และการนำเสนอข้อมูลด้วยเหตุผล พร้อมมองว่าเป็นอีกตัวอย่างของการใช้การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดมุมมองของคนไทยสู่เวทีนานาชาติ
ทั้งนี้ เนื้อหาในคลิปเป็นการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารของผู้จัดทำในฐานะภาคประชาชน ซึ่งเผยแพร่ผ่านเพจ **Trust Rattharin**
#NEWS1 รายงาน