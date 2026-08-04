เพจดังขอนแก่นเปิดชื่อเล่น 2 ทรชน พยายาม ขข.สาว สู้สุดชีวิต สายตรวจมาพบทัน

เพจ ชุมชนข่าวขอนแก่น เปิดเผยเหตุหญิงวัย 39 ปี ถูกชายวัยรุ่น 2 คน พยายามฉุดพาเข้าไปภายในห้องน้ำตู้ยาม บริเวณบึงสวาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยผู้เสียหายต่อสู้ขัดขืนอย่างสุดกำลัง ก่อนที่เจ้าหน้าที่สายตรวจจะขับรถผ่านมาพบเหตุการณ์ได้ทัน ทำให้รอดพ้นจากเหตุร้ายไปอย่างหวุดหวิด
เบื้องต้น เพจระบุว่าผู้ก่อเหตุคือ นายฟลุ๊ก อายุ 20 ปี ชาวบ้านหมู่ 1 และ นายไปป์ อายุ 21 ปี ชาวบ้านหมู่ 17 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวทั้งสองไว้ได้แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้านเพจ ชุมชนข่าวขอนแก่น ระบุว่าจะนำเสนอรายละเอียดของคดีเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีอย่างเข้มงวด เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
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