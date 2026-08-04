ยอดอุทธรณ์บัตรคนจนพุ่งกว่า 4 ล้านราย ส่วนใหญ่เป็นปัญหากรรมสิทธิ์รถ

ยอดอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พุ่ง 4.083 ล้านราย ส่วนใหญ่มีปัญหาการถือครองการถือครองยานพาหนะ ย้ำไทม์ไลน์ยื่นได้ถึง 31 ส.ค.69
นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2569 ว่า นับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นอุทธรณ์ ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม จนถึงปัจจุบัน มีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์แล้ว 4.083 ล้านราย
ประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์มากที่สุด เป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะ (รถยนต์/รถจักรยานยนต์) ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 42 % ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้ว ไม่นับรถยนต์อายุเกิน 20 ปี และรถจักรยานยนต์อายุเกิน 15 ปี เป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆ ตามลำดับ
นายวินิจ กล่าวว่า แม้ขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวัน จะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะประชาชนส่วนใหญ่ ได้ยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรก แต่กระทรวงการคลัง ยังเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 โดยขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้ว เร่งติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เจ้าหน้าที่สามารถเร่งพิจารณา และประกาศผลการอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วต่อไป เพื่อให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป