เอาแล้วไง! ชาวบ้านแฉนายอำเภอปราจีนเขตทุนจีน มักกีดกันตัวแทนชาวบ้านไม่ให้ร่วมเวทีรับฟัง ดุจห่วงโรงงานขยะเสียประโยชน์

ประเด็นการคัดค้านโครงการอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรียังคงร้อนแรง ล่าสุด **นายสุเมธ เหรียญพงษ์นาม** นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และตัวแทนภาคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุข้อสังเกตว่า ในหลายเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงงานในพื้นที่ **ตัวแทนที่ปรึกษาของชาวบ้านมักถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมเวที** พร้อมตั้งคำถามถึงบทบาทของฝ่ายปกครองว่า เหตุใดจึงให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้ประกอบการมากกว่าสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน
นายสุเมธระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ เพราะเวทีรับฟังความคิดเห็นควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบและผู้แทนที่ประชาชนไว้วางใจ ได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี มิใช่จำกัดเฉพาะผู้ที่หน่วยงานรัฐเห็นสมควร
ประเด็นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี ที่คัดค้านการขยายตัวของโรงงานรีไซเคิล โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม และโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุน โดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมาธิการหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ นายสุเมธและเครือข่ายภาคประชาชนเคยออกมาเรียกร้องให้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างโปร่งใส พร้อมตรวจสอบการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมและการเข้ามาของกลุ่มทุนต่างชาติ โดยเฉพาะโรงงานรีไซเคิลและกำจัดกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งภาคประชาชนมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในชุมชน หากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นมุมมองและข้อร้องเรียนจากภาคประชาชน ซึ่งจนถึงขณะนี้ **ยังไม่มีคำชี้แจงจากนายอำเภอหรือหน่วยงานที่ถูกพาดพิง** ต่อข้อกล่าวหาเรื่องการกีดกันตัวแทนชาวบ้านออกจากเวทีรับฟังความคิดเห็น
**ข้อมูล : สุเมธ เหรียญพงษ์นาม / ภาคประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี**
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