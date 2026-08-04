เรื่องใหญ่แล้ว! ผบ.ตร.สั่งเช็กมือถือตำรวจท้องที่ รู้แน่ "ไอ้ป๋อง" ทำงานให้ใคร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกแถลงการณ์ยืนยันว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการกล่าวอ้างว่า "ไอ้ป๋อง" หรือผู้ต้องหาคดีสังหารสองพี่น้องชาวรัสเซีย อาจได้รับยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือมีความเชื่อมโยงกับตำรวจในพื้นที่
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผบ.ตร.กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด รอบคอบ โปร่งใส และตรงไปตรงมา พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการติดต่อสื่อสารและความเชื่อมโยงของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏโดยเร็ว
ผบ.ตร.ย้ำว่า หากผลการตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ หรือรับผลประโยชน์จากผู้ต้องหาจริง จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและทางอาญา โดยไม่มีการละเว้น เพื่อรักษามาตรฐาน ความโปร่งใส และศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะดำเนินการตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย พร้อมเปิดเผยความคืบหน้าให้สาธารณชนรับทราบต่อไป
#NEWS1 รายงาน