เกาหลีใต้เดือด! ร้อนที่สุดในรอบ 122 ปี รัฐบาลสั่งหยุดกิจกรรมกลางแจ้งทันที

เกาหลีใต้กำลังเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ หลังเมือง **ยางซาน (Yangsan)** วัดอุณหภูมิได้สูงถึง **42.5 องศาเซลเซียส** ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสภาพอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อปี **1904** หรือกว่า **122 ปี** ส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดอย่างต่อเนื่อง และทางการต้องยกระดับมาตรการรับมืออย่างเร่งด่วน อ้างอิงข้อมูลจาก **Reuters** และ **สำนักข่าว Yonhap**
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลี (KMA) ได้ออกคำเตือนคลื่นความร้อนระดับสูงสุดในหลายพื้นที่ รวมถึงกรุงโซลและจังหวัดคย็องกี พร้อมแนะนำให้ประชาชน **ยุติกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมดที่ไม่จำเป็นทันที** และหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้ง โดยให้รีบเข้าพื้นที่ร่มหรือศูนย์คลายร้อน ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อป้องกันโรคลมแดดและภาวะอันตรายจากความร้อน อ้างอิงข้อมูลจาก **Yonhap News Agency**
ขณะเดียวกัน รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ระดมมาตรการฉุกเฉิน ทั้งการเปิดศูนย์พักคลายร้อนทั่วประเทศ แจกน้ำดื่มและอุปกรณ์ป้องกันความร้อน เพิ่มการดูแลกลุ่มเปราะบาง รวมถึงติดตามสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด หลังความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ อ้างอิงข้อมูลจาก **Reuters**
ข้อมูลจาก **สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (KDCA)** ระบุว่า ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนแล้ว **14 ราย** และมีผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเกือบ **1,900 ราย** สะท้อนความรุนแรงของคลื่นความร้อนที่กำลังปกคลุมคาบสมุทรเกาหลี อ้างอิงข้อมูลจาก **Reuters**
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาระบุว่า คลื่นความร้อนครั้งนี้เกิดจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงจากมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและที่ราบสูงทิเบต ซึ่งทำหน้าที่เสมือนฝาชีครอบคาบสมุทรเกาหลี กักเก็บความร้อนไว้และลดการก่อตัวของเมฆ ส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงต่อเนื่องหลายวัน และยังไม่มีสัญญาณว่าจะคลี่คลายในระยะสั้น อ้างอิงข้อมูลจาก **Reuters**
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