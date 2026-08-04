อนุทินไม่ทน! หวังสยบดราม่า ลั่นย้ำอีกครั้ง "รัฐบาลไม่เกี่ยวฮั้ว สว."

นายกรัฐมนตรี **นายอนุทิน ชาญวีรกูล** ออกมาย้ำจุดยืนอีกครั้งว่า **รัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)** หลังพรรคประชาชนเตรียมเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีในวันที่ 4 สิงหาคม พร้อมยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ชี้แจงตามกระบวนการ ไม่ใช่รัฐบาล
นายกรัฐมนตรีระบุว่า การที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหาร พร้อมกล่าวว่า **"ต้องชื่นชมฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่"** แต่ยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีความกังวล เพราะ **"รัฐบาลนี้ไม่ได้ทำชั่ว ทำเลว"**
เมื่อถูกถามว่าฝ่ายค้านอาจหยิบประเด็นฮั้ว สว. มาอภิปราย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเลือก สว. เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารประเทศ จึงไม่เห็นว่ารัฐบาลจะมีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมย้ำว่า **รัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศ ไม่ใช่บริหารการเมือง**
ส่วนประเด็นการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น นายกรัฐมนตรีระบุว่า รัฐบาลได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ทั้งการยกเลิกผลสอบ การสอบวินัย การดำเนินคดี การขยายผลผู้เกี่ยวข้อง และการย้ายผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยออกจากตำแหน่ง เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใส
นายกรัฐมนตรียืนยันว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง **สำนักงาน ป.ป.ช. ป.ป.ท. ปปง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐบาล** กำลังดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมย้ำว่า **"งานนี้ไม่มีมวยล้มแน่นอน"** และเชื่อว่าประชาชนสามารถมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมได้
สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นในเดือนสิงหาคม นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พร้อมชี้แจงทุกประเด็น และไม่จำเป็นต้องมี "องครักษ์พิทักษ์รัฐบาล" เพราะเชื่อมั่นว่าการทำงานของรัฐบาลสามารถอธิบายต่อประชาชนได้อย่างชัดเจน
**ข้อมูล : กระทรวงมหาดไทย**
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