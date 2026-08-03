เพจดังเตือน! เคสบังซันเห็นชัด "พอตเค" ร้ายแรงกว่าที่คิด วัยรุ่นอย่าหลงลอง

กรณีของ **"บังซัน"** ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ ทำให้สังคมหันมาสนใจสิ่งที่เรียกว่า **"พอตเค"** มากขึ้น ล่าสุดเพจ **"กำลังโหลด รอสักครู่ Kamlangload Fanpage"** ได้เผยแพร่คลิปเตือนภัย พร้อมอธิบายถึงอันตรายของพอตเค และฝากเตือนไปถึงเยาวชนไม่ให้ทดลองใช้
ภายในคลิป ผู้ดูแลเพจระบุว่า ได้รับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งว่า ผู้ที่ใช้ **พอตเค** อาจมีอาการสั่น มึนงง ลิ้นพัน พูดไม่ชัด เดินเซ หรือมีลักษณะคล้ายคนเบลอ จนคนรอบข้างสามารถสังเกตเห็นได้ชัด พร้อมยกกรณีของ **บังซัน** เป็นตัวอย่างของพฤติกรรมที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์
นอกจากนี้ เพจยังอ้างข้อมูลว่า พอตเคเป็นการดัดแปลงจากบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีการผสมสารออกฤทธิ์บางชนิดลงในน้ำยา และระบุว่าการตรวจหาสารดังกล่าวอาจต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลที่เพจอ้างจากผู้ให้ข้อมูล และยังไม่ได้อ้างอิงผลการยืนยันจากหน่วยงานทางการแพทย์หรือหน่วยงานของรัฐ
ช่วงท้ายของคลิป เพจได้ฝากถึงผู้ปกครองและเยาวชนว่า ไม่ควรทดลองใช้พอตเคหรือสารเสพติดทุกชนิด เพราะอาจส่งผลกระทบต่อระบบประสาท การรับรู้ และสุขภาพในระยะยาว พร้อมย้ำว่า **"ให้ดูบังซันเป็นตัวอย่าง อย่าไปลอง อย่าไปเล่น"**
ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานรัฐหลายแห่งยังคงเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและสารเสพติดในรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปลงสารออกฤทธิ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและมีความผิดตามกฎหมาย
**ข้อมูล : กำลังโหลด รอสักครู่ Kamlangload Fanpage**
#NEWS1 รายงาน