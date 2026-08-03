คนไทยงง นายกโพสต์สำรวจตลาด แต่ถ่ายโชว์กางเกงขาสั้นเหมือนเนวิน นายกจะบอกอะไรกับคนไทยกันแน่

นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจ Anutin Charnvirakul โดยระบุว่า ได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดแบบออร์แกนิกตามโครงการ #ไทยช่วยไทยพลัส ซึ่งดำเนินเข้าสู่เดือนที่ 3 พร้อมระบุว่าได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า หลายคนสะท้อนว่าช่วงนี้สินค้าขายดีขึ้น ขายหมดเร็วกว่าเดิม และอยากให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการต่อเนื่อง
หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปล่อยกบ ปล่อยปลา และสักการะพระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชร พร้อมเผยแพร่ภาพบรรยากาศผ่านเพจส่วนตัว
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์กลับไม่ใช่เพียงเนื้อหาของโครงการ #ไทยช่วยไทยพลัส แต่เป็นภาพการแต่งกายของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะ กางเกงขาสั้น ที่หลายคนมองว่ามีลักษณะคล้ายกับสไตล์การแต่งกายของ นายเนวิน ชิดชอบ จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามว่า ภาพดังกล่าวเป็นเพียงการแต่งกายตามความสะดวก หรือกำลังสื่อสารนัยทางการเมืองบางอย่าง
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่า การแต่งกายเป็นเรื่องส่วนบุคคล และไม่ควรกลายเป็นประเด็นสำคัญเหนือสาระของการลงพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าและติดตามผลของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ นายกรัฐมนตรีไม่ได้ชี้แจงหรืออธิบายเป็นพิเศษ ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการแต่งกายดังกล่าว ทำให้เกิดการตีความและตั้งข้อสังเกตในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ: ประโยคในพาดหัวว่า "คนไทยงง" เป็นลักษณะพาดหัวเชิงความเห็นหรือการสรุปกระแส ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้จากผลสำรวจ
#NEWS1 รายงาน