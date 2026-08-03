รัฐบาลระส่ำ! คนไทยทุกภาคเลิกทน ลุกฮือปกป้องแผ่นดินเกิดจากโครงการรัฐและทุนจีน

กระแสการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกำลังขยายตัวต่อเนื่อง หลังเกิดการรวมตัวคัดค้านโครงการของภาครัฐและการลงทุนจากทุนจีนในหลายประเด็น ตั้งแต่ปัญหาที่ดิน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึงการประกอบธุรกิจที่ประชาชนบางส่วนมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและชุมชน
ที่กรุงเทพมหานคร เครือข่าย **ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ)** และเครือข่ายเกษตรกรจากภาคเหนือ เดินทางมาปักหลักหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อทวงถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดิน สิทธิชุมชน และการผลักดันโฉนดชุมชน ขณะที่ตำรวจนครบาลจัดกำลังดูแลพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านเครือข่ายภาคใต้ เตรียมเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการ **แลนด์บริดจ์** หลังรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าศึกษาและผลักดันโครงการต่อ ทำให้ประชาชนบางส่วนที่เคยเข้าใจว่าโครงการจะยุติลง แสดงความไม่พอใจและเตรียมยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลอีกครั้ง
ที่จังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนตำบลหนองขาวและพื้นที่ใกล้เคียงนับพันคน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงงานแต่งแร่ ก่อนยกมือแสดงจุดยืน **ไม่เห็นด้วยกับโครงการทั้งหมด** พร้อมเรียกร้องให้ปรับผังเมืองกลับเป็นพื้นที่สีเขียว และตั้งคำถามต่อหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับความชัดเจนของการดำเนินโครงการ
ขณะเดียวกัน หลายพื้นที่ยังมีการคัดค้านโครงการ **ดาต้าเซ็นเตอร์ เหมืองแร่ โรงแต่งแร่ เหมืองทองคำ** รวมถึงการตรวจสอบธุรกิจของผู้ประกอบการจีนที่ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น การจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย การใช้แรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต และการดำเนินธุรกิจที่ถูกหน่วยงานรัฐเข้าตรวจสอบ
แม้ข้อเรียกร้องของแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน แต่ล้วนมีจุดร่วมคือ การเรียกร้องให้ภาครัฐรับฟังเสียงของประชาชนก่อนเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ และดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่าเทียม
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด จึงสะท้อนให้เห็นว่าประเด็นเรื่องการพัฒนา การลงทุน และการคุ้มครองสิทธิของชุมชน กำลังกลายเป็นวาระสาธารณะที่ได้รับความสนใจมากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่รัฐบาลจะต้องบริหารจัดการผ่านการรับฟังและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
#NEWS1 รายงาน