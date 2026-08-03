ห้างทุนจีนลามไปอยุธยา สินค้าฉลากจีนล้วน 339 รายการ พร้อมต่างด้าวเถื่อน

นายอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำ **ชุดปฏิบัติการพิเศษพิทักษ์เมืองอุทัย** บูรณาการร่วมกับ **สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย** ลงพื้นที่ตรวจสอบซูเปอร์มาร์เก็ตจีน 2 แห่ง ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลหนองน้ำส้ม เพื่อตรวจสอบการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดระเบียบสังคม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย **เพจอำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา**
ผลการตรวจสอบพบว่า ร้านทั้งสองแห่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารนำเข้าจากประเทศจีนเป็นจำนวนมาก โดยร้านแรกพบสินค้าที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย **7 รายการ** แม้ผู้ประกอบการจะมีใบทะเบียนพาณิชย์ถูกต้อง แต่สินค้าบางส่วนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ส่วนร้านที่สอง เจ้าหน้าที่ตรวจพบสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ **ไม่มีฉลากภาษาไทย และไม่มีเลขสารบบอาหาร รวม 339 รายการ** ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายด้านอาหาร นอกจากนี้ ยังพบพนักงานประจำร้านเป็น **บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน** และไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงานต่อเจ้าหน้าที่ได้
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ถูกควบคุมตัวให้การว่า ทำงานดูแลร้านดังกล่าวมาประมาณ 1 ปี และไม่ทราบว่าสินค้าที่จำหน่ายเข้าข่ายผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน **สถานีตำรวจภูธรอุทัย** เพื่อดำเนินคดีในข้อหา **เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือสิทธิที่กฎหมายกำหนด** พร้อมอายัดสินค้าทั้งหมดไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ด้าน **อำเภออุทัย** ยืนยันว่า การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตรวจสอบผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภค และจะเดินหน้าบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบร้านค้าลักษณะเดียวกันอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
#NEWS1 รายงาน