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ราชสำนักกัมพูชาถูกจับตา! วันเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา แต่ส่งสารแสดงความปรารถนาดีถึงฮุน เซน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจ Samdech Hun Sen of Cambodia เผยแพร่ภาพจดหมายพร้อมข้อความระบุว่า มีการส่งสารแสดงความปรารถนาดีถึง สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และประธานสภาองคมนตรีของพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา ของพระมหากษัตริย์กัมพูชา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

ข้อความดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก เนื่องจากในหลายประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ธรรมเนียมโดยทั่วไปคือ ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี หรือผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญของรัฐ จะเป็นฝ่ายถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อย่างไรก็ตาม โพสต์ของเพจ Samdech Hun Sen of Cambodia กลับระบุว่า มีการส่งสารแสดงความปรารถนาดีถึงสมเด็จฮุน เซน ในโอกาสดังกล่าว จึงทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ถึงรูปแบบการสื่อสารและบทบาทของบุคคลสำคัญในโครงสร้างอำนาจของกัมพูชา

ทั้งนี้ รายงานข่าวฉบับนี้อ้างอิงจากข้อความและภาพเอกสารที่เผยแพร่ผ่านเพจ Samdech Hun Sen of Cambodia ซึ่งระบุว่าเป็นสารแสดงความปรารถนาดีถึงสมเด็จฮุน เซน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษาของพระมหากษัตริย์กัมพูชา

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