ทูตพาณิชย์ทั่วโลก ขานรับ Demand Driven ส่งออกผลไม้แปรรูปเชิงรุก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เดินหน้าขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทย ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการผลิต” (Demand Driven) ใช้ความต้องการของตลาดโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตและการพัฒนาสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทย สร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย
นางสาว บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ทั่วโลก ขับเคลื่อนนโยบาย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทย ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการผลิต” (Demand Driven) ใช้ความต้องการของตลาดโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตและการพัฒนาสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยและสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน โดยยึดความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นตัวตั้ง พร้อมผลักดันการทำงานใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ 1.การยกระดับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 2.การขยายตลาดเชิงรุก และ3.การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ DITP จะส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทย เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย มะพร้าว และมะม่วง ผ่านการแปรรูปที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอาหาร อาทิ ฟรีซดราย อบแห้ง แช่แข็ง พิวเร่ ซอส และไอศกรีม รวมถึงกลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และสินค้าไบโอเบส เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก
สำหรับการขยายตลาดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) จะเร่งผลักดันการทำตลาดผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ THAIFEX – Anuga Asia งาน Thai Festival และเทศกาลท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ควบคู่กับการใช้เครือข่ายร้านอาหาร Thai SELECT ในต่างประเทศเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ รวมถึงจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเจาะตลาดผู้ประกอบการกลุ่ม HORECA รายใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจเบเกอรี่ ไอศกรีม และอุตสาหกรรมอาหาร
นอกจากนี้ DITP ยังมีแผนผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูง เช่น น้ำมะพร้าวและผลไม้แห้ง เจาะตลาดผู้บริโภคสายสุขภาพและตลาดของฝาก โดยชูจุดเด่นด้านคุณค่าทางโภชนาการและการเป็นสินค้าพรีเมียมสำหรับช่วงเทศกาลสำคัญ
ในด้านการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ DITP จะเร่งให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนดการนำเข้าของประเทศคู่ค้า ตลอดจนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Integration) ระหว่างผู้ส่งออกกับผู้ผลิตรายย่อยและกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ ให้เข้ามาเป็นเครือข่ายการผลิต (OEM/Supplier) เพื่อสร้างรายได้ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศการส่งออกของไทย
แนวทางดังกล่าว จะช่วยให้ผลไม้แปรรูปไทยสามารถเจาะตลาดเป้าหมายได้อย่างตรงจุด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทย และยกระดับรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาว
สำหรับสถานการณ์การส่งออกผลไม้สดของไทย ในปี 2569 การส่งออกทุเรียนสดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม–19 กรกฎาคม 2569 มีปริมาณสะสม 1,000,763.66 ตัน มูลค่า 114,818.15 ล้านบาท ทำสถิติส่งออกสะสมทะลุ 1 ล้านตันได้ตั้งแต่ช่วงกลางปี
ขณะที่การส่งออกมังคุดสดไปจีนในช่วงเดียวกัน มีปริมาณสะสม 148,776.68 ตัน มูลค่า 10,204.80 ล้านบาท คาดว่าจะทะลุเป้าหมาย 150,000 ตันภายในเดือนกรกฎาคม สะท้อนถึงความนิยมผลไม้ไทยในตลาดจีนที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง