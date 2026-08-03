รถบรรทุกจีนฝ่ากฎ ลอบวิ่งลงใต้ขนทุเรียน โดนดำเนินคดีแล้วกว่า 20 คัน

ตำรวจทางหลวงเปิดปฏิบัติการกวดขันรถบรรทุกสัญชาติจีนที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการเดินรถตามความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) หลังตรวจพบรถบรรทุกหลายคันลักลอบวิ่งลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรับซื้อและขนส่งทุเรียนรวมถึงผลไม้ส่งออก โดยขณะนี้ได้ดำเนินคดีไปแล้วกว่า **20 คัน**
**เพจตำรวจทางหลวง** เปิดเผยว่า แม้รถบรรทุกสัญชาติจีนจะได้รับอนุญาตให้เดินรถในประเทศไทยภายใต้ความตกลง GMS แต่สามารถใช้ได้เฉพาะด่านพรมแดนและเส้นทางที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเท่านั้น ไม่มีเส้นทางใดที่อนุญาตให้รถบรรทุกต่างชาติวิ่งลงมารับซื้อหรือขนส่งผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้
ตำรวจทางหลวงระบุว่า การนำรถบรรทุกต่างชาติออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดี เปรียบเทียบปรับ และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น
ที่ผ่านมา ตำรวจทางหลวงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ **กรมการขนส่งทางบก** และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรถบรรทุกต่างชาติที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการเดินรถอย่างต่อเนื่อง จนสามารถดำเนินคดีได้แล้วมากกว่า **20 คัน** พร้อมยืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทย สร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน และป้องกันการใช้เส้นทางผิดวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ ตำรวจทางหลวงขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นรถบรรทุกต่างประเทศที่ต้องสงสัยว่าเดินรถออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาต หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนเงื่อนไขการเดินรถ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ **สายด่วน 1193** หรือผ่าน **เพจตำรวจทางหลวง** เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
#NEWS1 รายงาน