อึ้ง! บริษัททุนไทยรวมเกือบแสนล้านยุติกิจการ กำลังสะท้อนอะไร

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 มีนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกกิจการจำนวน **7,024 ราย** เพิ่มขึ้น **12.49%** จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทที่ยุติกิจการทั้งหมดมีทุนจดทะเบียนรวมสูงถึง **98,857 ล้านบาท** หรือเกือบหนึ่งแสนล้านบาท กลายเป็นตัวเลขที่สร้างความสนใจให้กับภาคธุรกิจและนักวิเคราะห์เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
แม้ในช่วงเวลาเดียวกัน ประเทศไทยจะมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ **44,773 ราย** แต่ทุนจดทะเบียนรวมของธุรกิจที่เกิดใหม่อยู่ที่ **111,201 ล้านบาท** ซึ่งสูงกว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทที่เลิกกิจการเพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทที่ออกจากระบบในปีนี้จำนวนไม่น้อยเป็นกิจการที่มีขนาดทุนค่อนข้างใหญ่
คำถามที่หลายฝ่ายกำลังจับตาคือ เหตุใดบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนรวมเกือบหนึ่งแสนล้านบาทจึงทยอยยุติกิจการในช่วงเวลาเดียวกัน และกำลังสะท้อนอะไรต่อภาวะเศรษฐกิจไทย
อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอธิบายว่า การ **จดทะเบียนเลิกกิจการ** ไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทประสบภาวะขาดทุนหรือล้มละลาย เนื่องจากการเลิกกิจการอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การยุติบริษัทย่อย การเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน หรือการสิ้นสุดแผนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
ขณะเดียวกัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่า ภาคธุรกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัย ทั้งกำลังซื้อที่ชะลอตัว ต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง การแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องนำมาประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
แม้ข้อมูลทางการจะยังไม่สามารถสรุปได้ว่า บริษัทที่เลิกกิจการทั้งหมดมีสาเหตุจากปัจจัยเดียวกัน แต่ตัวเลขทุนจดทะเบียนรวมที่สูงเกือบหนึ่งแสนล้านบาท ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวครั้งสำคัญของภาคธุรกิจไทย ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจในปี 2569
ตัวเลขดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงสถิติของบริษัทที่ออกจากระบบ แต่ยังเป็นคำถามสำคัญที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า การยุติกิจการของบริษัทเหล่านี้เป็นเพียงการปรับโครงสร้างตามวัฏจักรธุรกิจ หรือกำลังสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่ลึกกว่านั้นของเศรษฐกิจไทย
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