ช็อกครึ่งปี! บริษัทเลิกกิจการพุ่ง 7,024 ราย ทุนจดทะเบียนเฉียดแสนล้าน

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สะท้อนภาพที่น่าจับตาของภาคธุรกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรก 2569 หลังพบว่า มีนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกกิจการแล้ว 7,024 ราย เพิ่มขึ้น 780 ราย หรือ 12.49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะเดียวกัน บริษัทที่จดทะเบียนเลิกกิจการมีทุนจดทะเบียนรวมสูงถึง 98,857 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 68,313 ล้านบาท หรือกว่า 223% สะท้อนว่า ปีนี้ไม่ได้มีเพียงธุรกิจขนาดเล็กที่ปิดกิจการ แต่ยังมีบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนขนาดใหญ่ทยอยเลิกกิจการเพิ่มขึ้นด้วย
แม้ในช่วงเวลาเดียวกัน จะมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่หลายหมื่นราย แต่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่า ภาคธุรกิจยังต้องเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัย ทั้งกำลังซื้อที่ชะลอตัว ต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูง การแข่งขันที่รุนแรง และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยตัดสินใจยุติการดำเนินกิจการ
ตัวเลขดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่หลายฝ่ายจับตา เพราะนอกจากจำนวนบริษัทที่เลิกกิจการจะเพิ่มขึ้นแล้ว มูลค่าทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ออกจากระบบยังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนว่าผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะธุรกิจรายย่อย แต่เริ่มลุกลามไปถึงกิจการที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเตือนว่า ตัวเลข "จดทะเบียนเลิกกิจการ" ไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทล้มละลาย เนื่องจากบางส่วนอาจเป็นการปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมกิจการ หรือเลิกดำเนินธุรกิจตามแผน แต่การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เลิกกิจการและทุนจดทะเบียนในปีนี้ ยังคงเป็นตัวเลขที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดในฐานะดัชนีสะท้อนทิศทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทย
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