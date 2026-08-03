xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. News1 
  3. News1 

พี่ทิตยืนยัน! ในฐานะคนเมืองชล ไอ้ป๋องไม่ได้เดินของให้ตำรวจ แต่เป็น...

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประเด็นกระแสข่าวลือที่เชื่อมโยงว่า "ไอ้ป๋อง" อาจมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการลักลอบค้ายาเสพติด ยังคงถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด เพจ วากับทิต V2 ได้แสดงความคิดเห็นต่อกระแสดังกล่าว โดยระบุว่า จากประสบการณ์ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และรู้จักบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดี ผู้โพสต์ไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาจะ "เดินของ" ให้ตำรวจตามที่มีกระแสกล่าวอ้าง

ผู้โพสต์ระบุว่า หากจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องจริง ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า "ตำรวจเหี้ย" ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ประพฤติมิชอบหรือทุจริต ไม่ใช่การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมย้ำว่าไม่ควรนำพฤติกรรมของคนเพียงบางคนไปเหมารวมกับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า หากพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่รัฐรายใด ก็ควรดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีข้อยกเว้น เพราะผู้ที่กระทำผิดย่อมต้องรับผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนออกมายืนยันข้อเท็จจริงว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของ "ไอ้ป๋อง" ตามที่มีกระแสกล่าวอ้าง การสอบสวนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และผู้ที่ถูกพาดพิงทุกคนยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีข้อเท็จจริงหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

#NEWS1 รายงาน