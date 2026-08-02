ศาลยุติธรรม เคลียร์ดราม่า
ย้ำมีหน้าที่แค่ตัดสินลงโทษ
นอกนั้นเป็นเรื่องฝ่ายบริหาร
ท่ามกลางกระแสความกังวลของสังคมต่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีทั้งคดีสังหาร 2 พี่น้องชาวรัสเซีย และคดีขยายผลฆาตกรรมคนไทยอีก 3 ศพ หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงอย่างกว้างขวาง คือประสิทธิภาพของกระบวนการลงโทษทางอาญา โดยเฉพาะการกลับออกมาก่อเหตุซ้ำของผู้ที่เพิ่งพ้นโทษ ส่งผลให้เกิดข้อเรียกร้องให้ทบทวนมาตรการลงโทษและการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
ท่ามกลางข้อวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว ศาลยุติธรรมได้ออกมาชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ระบุว่า การลงโทษกับการบังคับโทษเป็นคนละกระบวนการ โดยการลงโทษคือการที่ศาลมีคำพิพากษากำหนดโทษแก่ผู้กระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นโทษประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ หรือริบทรัพย์สิน ซึ่งเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาตามกฎหมายและความร้ายแรงของคดี
ส่วนการบังคับโทษ คือการดำเนินการให้ผู้ต้องโทษรับโทษตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเภทของโทษ มาตรการ หรือเงื่อนไขที่ศาลกำหนด
ศาลยุติธรรมจึงย้ำว่า บทบาทของศาลคือการกำหนดโทษตามกฎหมาย ไม่ใช่ผู้บังคับโทษหรือผู้ควบคุมการรับโทษของผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบตามกฎหมาย