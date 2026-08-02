เสนาธิการทหารเรือตรวจดูความแข็งแรงรั้วไทยกั้นเขมร

พลเรือเอก ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พร้อมด้วย พลเรือโท อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณการก่อสร้างรั้วชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดน ซึ่งดำเนินการโดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) โดยเสนาธิการทหารเรือได้กำชับให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้การก่อสร้างรั้วในระยะแรกแล้วเสร็จตามแผน ก่อนเดินหน้าก่อสร้างในระยะที่สองต่อไป
รายงานระบุว่า ระหว่างการก่อสร้าง ยังคงมีทหารฝ่ายกัมพูชาเข้ามาประชิดแนวรั้วเพื่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดน
ที่มา: เพจ Wassana Nanuam
#NEWS1 รายงาน