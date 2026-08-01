สิ้น พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา บิดาภรรยาอดีต นายกฯ เศรษฐา สิริอายุ 103 ปี

พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา อดีตรอง ผบช.น. และ ผบช.ภ.3 พ่อตา ‘เศรษฐา ทวีสิน' ณ วัดเทพศิรินทร์ฯ เสียชีวิตในวัย 103 ปี ในหลวงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ มีพิธีรดน้ำศพในวันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. และสวดอภิธรรมจนถึงวันที่ศุกร์ที่ 7 ส.ค. ก่อนพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 69
วานนี้ (31 ก.ค. 69) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา (ป.ช., ป.ม., ภ.ป.ร.4) ณ ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส
ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ (1 ส.ค. 69) เฟซบุ๊ก Srettha fans ของนายเศรษฐาได้โพสต์ภาพวีดิโอพร้อมข้อความระบุว่า "ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง 🖤 ต่อการจากไปของ พล.ต.ท. ผ่อน ปลัดรักษา บิดาของ แพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน ขอส่งกำลังใจให้คุณหมอและครอบครัว ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ"
โดยกำหนดการพิธีศพมีดังนี้คือ
• วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 69 เวลา 16.30น. พิธีรดน้ำศพ เวลา 17.30น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเวลา 18.00น. พิธีสวดพระอภิธรรม
• วันจันทร์ที่ 3 - วันอังคารที่ 4 ส.ค. 69 เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
• วันพฤหัสบดีที่ 6 - วันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 69 เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
• วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 69 เวลา 17.00 น. พิธีพระระราชทานเพลิงศพ
สำหรับ พล.ต.ท.ผ่อน อายุ 103 ปี เกิด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2466 ที่ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี จบการศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลใน ต.ท่าชนะ, จบ ม.4 โรงเรียนประจำจังหวัดสตูล, จบ ม.6 โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี, จบโรงเรียนเตรียมทหารบก และโรงเรียนนายร้อยทหารบก (โรงเรียนนายร้อย จปร.) หลักสูตรตำรวจ โดยสอบได้เป็นที่ 1 ของรุ่น ได้รับทุนจากกรมตำรวจไปศึกษาต่อที่ Metropolitan Police Detective Training School กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ชีวิตราชการ วันที่ 1 พ.ค. 2486 เป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก กรมยุทธศึกษา, 1 ก.ย. 2488 เป็นรองสารวัตร สน.จักรวรรดิ, สารวัตรใหญ่ สน.พลับพลาไชย 2, ผกก.7 กองปราบปราม, ผกก.ตำรวจนครบาลที่ 3 กองบังคับการ ตำรวจนครบาล (นครบาลเหนือ), รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 (ภาคเหนือ) และเกษียณราชการ ปี 2527
ด้านครอบครัว พล.ต.ท.ผ่อน สมรสกับนางอุดมศรี ปลัดรักษา (สกุลเดิม รามอินทรา หรือ จุลัยยานนท์) ธิดาพลตำรวจโทพระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์) อดีตอธิบดีกรมตำรวจคนที่ 6 และอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย คนที่ 11 มีบุตรธิดารวม 4 คน หนึ่งในนั้นคือ แพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน ภรรยา นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของไทย