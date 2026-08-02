สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง เศรษฐีหมื่นล้าน บอกคนไทยให้เดินตามในหลวง ร.9 เศรษฐกิจพอเพียงคือป้อมปราการชีวิต

นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง นักธุรกิจรายใหญ่ของไทย แสดงความเห็นถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน โดยระบุว่า หลายประเทศกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักต่อเนื่อง ทั้งจากผลกระทบหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สงครามรัสเซีย–ยูเครน และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งล้วนส่งผลต่อราคาพลังงาน การค้า และค่าครองชีพทั่วโลก
นายสวัสดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันไม่ใช่เพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่เผชิญปัญหาคนตกงานและคนไร้บ้าน แต่หลายประเทศในยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชีย ต่างได้รับผลกระทบเช่นกัน ขณะเดียวกัน การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI ยังส่งผลให้หลายองค์กรลดการจ้างงาน และเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมากขึ้น
เมื่อถูกถามถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต นายสวัสดิ์ยอมรับว่า ไม่มีใครสามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าอีก 6 เดือน 1 ปี หรือ 5 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจจะฟื้นตัวในทิศทางใด เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงจากทั้งเศรษฐกิจโลก ภูมิรัฐศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม นายสวัสดิ์ได้ฝากข้อคิดถึงคนไทยว่า ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน สิ่งที่ควรยึดถือคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยเน้นการดำรงชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน พร้อมย้ำแนวคิด "พออยู่ พอกิน พอใช้ ก็พอแล้ว" ว่าเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
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