เจ้าของวลีเด็ด "หวานเจี๊ยบ" งง! เล่าประสบการณ์โรงพยาบาลรัฐ โดนแจ้งความได้ไง?

"เน" หรือ เนติรัตน์ มานะวานิช เจ้าของเพจ "ตัวเปิดคอนเสิร์ตจ๊ะทิงจา" เจ้าของวลีฮิต "หวานเจี๊ยบ" โพสต์ยืนยันว่าจะไม่ลบโพสต์และจะไม่ปิดการแสดงความคิดเห็น หลังออกมาเล่าประสบการณ์การเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดการเล่าประสบการณ์ของตนเองจึงนำไปสู่การถูกแจ้งความดำเนินคดี
เจ้าตัวเล่าว่า วันเกิดเหตุเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยอาการปวดก้อนบริเวณลำคออย่างรุนแรง ระหว่างรอพบแพทย์เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกับเจ้าหน้าที่ซักประวัติเรื่องการมาตามนัด เนื่องจากตนมีเพียงใบเจาะเลือด ไม่มีใบนัดตรวจ จึงเกิดการโต้ตอบด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ แต่ยืนยันว่าไม่ได้ใช้คำหยาบคายหรือด่าทอเจ้าหน้าที่ตามที่ถูกกล่าวหา
เจ้าของเพจระบุว่า สุดท้ายตนได้ตรวจเป็นคิวสุดท้ายของวัน และเมื่อเข้าพบแพทย์ก็ได้รับการรักษาเป็นอย่างดี โดยแพทย์ได้ผ่าระบายฝีที่ลำคอให้เรียบร้อย แต่หลังจากนั้นก็ไม่พบเจ้าหน้าที่ซักประวัติคนเดิมอีก จึงยังคงสงสัยว่าเหตุใดจึงมีการแจ้งความดำเนินคดีกับตน พร้อมเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงว่า ผู้ใดเป็นผู้ร้องทุกข์ และตนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในข้อหาใด
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังตั้งข้อสังเกตว่า โรงพยาบาลได้ออกมาโพสต์ชี้แจงในมุมของหน่วยงาน แต่กลับปิดการแสดงความคิดเห็น ทำให้ประชาชนไม่สามารถสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมได้ ขณะที่ตนกลับถูกดำเนินคดี จึงต้องการให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้สังคมได้รับฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย
เจ้าของเพจยืนยันว่า การโพสต์ดังกล่าวเป็นเพียงการเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เพื่อสะท้อนปัญหาและให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ได้มีเจตนาทำให้โรงพยาบาลหรือบุคลากรทั้งหมดเสียหาย พร้อมย้ำว่า หากมีการดำเนินคดีจริง ก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป
#NEWS1 รายงาน